Warhammer 40K: Space Marine 3 находится в активной разработке, игра обещает захватывающие сражения.

Warhammer 40K: Space Marine 3 находится в активной разработке, как объявили компании Focus Entertainment и Saber Interactive. Этот новый проект обещает игрокам ещё более захватывающие и масштабные сражения в рамках вселенной Warhammer 40K. Заместитель генерального директора Focus Entertainment Publishing, Джон Берт, отметил, что невероятный отклик фанатов на игру Warhammer 40K Space Marine 2 вдохновил их продолжать проект и развивать его с помощью нового контента и регулярных обновлений в будущем.

В своей речи Берт отметил, что ожидается увлекательная одиночная кампания, многопользовательский режим и нововведения, которые изменят представление о жанре игр от третьего лица. Разработка игры осуществляется в тесном сотрудничестве с Games Workshop, что позволяет команде принимать во внимание потребности фанатов и стремиться к созданию поистине масштабных сражений.



Генеральный директор Saber Interactive, Мэттью Карч, добавил, что Space Marine 2 стал знаковым проектом для их компании и итогом 25-летнего опыта в разработке игр. Он подчеркнул, что создателями Space Marine 3 лежит ответственность за выполнение больших ожиданий растущей базы фанатов.



Информации о сюжете или дате выхода Space Marine 3 на данный момент нет.