Этот корпус стал свежим дополнением к линейке Antec, следуя успеху моделей FLUX и FLUX PRO, но с акцентом на тихую работу и современную производительность, известную для серии FLUX.

Корпус FLUX SE проектируется с использованием платформы F-LUX, что расшифровывается как Flow Luxury. Эта платформа включает уникальную конструкцию корпуса, обеспечивающую отличную циркуляцию воздуха. В новом корпусе предусмотрено пять вентиляторов размером 120 мм, что значительно улучшает охлаждение. Многонаправленный дизайн вентиляции включает обширные воздухозаборники в нижней части, камере блока питания и по бокам, а также верхние вентиляторы и крупную сетку спереди корпуса, создавая специальный канал для воздушного потока Antec Flux.

FLUX SE поставляется с заранее установленными вентиляторами: три 120 мм вентилятора P12 PWM находятся спереди, а один 120 мм вентилятор P12 Reverse Blade PWM установлен сверху. Один 140 мм вентилятор P14 PWM, расположенный сзади, помогает вывести горячий воздух наружу.

Передняя панель корпуса выполнена из металлической сетки и древесины (орех. Обе боковые панели имеют звукопоглощающий слой, который обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Рекомендуемая розничная цена FLUX SE составляет 115 евро или 99 фунтов стерлингов. Ожидается, что этот корпус поступит в продажу у реселлеров в течение следующих двух недель.