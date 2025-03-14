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ddr22
Atomfall потребует для игры видеокарту RTX 2060 и 16 ГБ ОЗУ
Atomfall представляет собой survival action игру, вдохновленную тематикой Fallout, но больше сосредоточено на действиях и выживании.

Разработчик Rebellion объявил минимальные системные требования для игры Atomfall, которая выйдет 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на платформе ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В отличие от многих современных игр, Atomfall не займет много места на диске — для установки потребуется всего 60 ГБ. Минимальные системные требования включают 64-битный процессор и операционную систему Windows 10 или новее, процессор Intel Core i5-9400f или его эквивалент, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia 2060 или аналогичную.
Atomfall представляет собой survival action игру, вдохновленную тематикой Fallout, но больше сосредоточено на действиях и выживании, чем на ролевом компоненте. Игроки окажутся в постапокалиптическом британском ландшафте, который вдохновлен реальной катастрофой уиндскейл в 1950-х годах, это будет карантинная зона, где им предстоит разгадывать тайны ядерной катастрофы. Геймплей не станет простым побегом и стрельбой — игрокам нужно будет искать ресурсы, создавать оружие и сражаться, используя комбинацию дальнего боя и рукопашной работы. Ограниченное количество патронов и боеприпасов сделает каждую битву напряженной.

Deluxe-версия игры предоставит доступ к игре за три дня до релиза. На момент выхода игра будет доступна всем подписчикам Game Pass.

#atomfall
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