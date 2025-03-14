Разработчик Rebellion объявил минимальные системные требования для игры Atomfall, которая выйдет 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на платформе ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В отличие от многих современных игр, Atomfall не займет много места на диске — для установки потребуется всего 60 ГБ. Минимальные системные требования включают 64-битный процессор и операционную систему Windows 10 или новее, процессор Intel Core i5-9400f или его эквивалент, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia 2060 или аналогичную.
Atomfall представляет собой survival action игру, вдохновленную тематикой Fallout, но больше сосредоточено на действиях и выживании, чем на ролевом компоненте. Игроки окажутся в постапокалиптическом британском ландшафте, который вдохновлен реальной катастрофой уиндскейл в 1950-х годах, это будет карантинная зона, где им предстоит разгадывать тайны ядерной катастрофы. Геймплей не станет простым побегом и стрельбой — игрокам нужно будет искать ресурсы, создавать оружие и сражаться, используя комбинацию дальнего боя и рукопашной работы. Ограниченное количество патронов и боеприпасов сделает каждую битву напряженной.
Deluxe-версия игры предоставит доступ к игре за три дня до релиза. На момент выхода игра будет доступна всем подписчикам Game Pass.
Разработчик Rebellion объявил минимальные системные требования для игры Atomfall, которая выйдет 27 марта 2025 года. Игра будет доступна на платформе ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В отличие от многих современных игр, Atomfall не займет много места на диске — для установки потребуется всего 60 ГБ. Минимальные системные требования включают 64-битный процессор и операционную систему Windows 10 или новее, процессор Intel Core i5-9400f или его эквивалент, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia 2060 или аналогичную.