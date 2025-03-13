Новый мод превращает Бэтмена в Росомаху, добавляя уникальные способности и новые облики

Моддер по имени «Kalunn» создал интересный мод для игры Batman: Arkham Knight, который позволяет игрокам управлять популярным персонажем комиксов от Marvel — Росомахой. Этот мод не просто добавляет нового героя, а полностью заменяет набор движений Бэтмена на способности Росомахи. Это означает, что игроки смогут использовать уникальные приемы и атаки, характерные для этого мутанта. Кроме того, существует возможность установить визуальный мод, который изменяет внешний вид Бэтмена на точно такой же, как у Росомахи.

Несмотря на очевидные несоответствия, такие как умение Росомахи управлять Батмобилем или взаимодействовать с напарниками Бэтмена, данный мод заслуживает внимания фанатов. Дополнительно пользователи могут использовать модификации, которые добавляют костюмы Дэдпула для персонажей Найтвинга и Красного Колпака.



Разработчик предоставляет ссылку для скачивания мода, а также рекомендует посмотреть видео, которое демонстрирует его возможности. В видео можно увидеть, как выглядят новые движения и способы взаимодействия с окружающим миром.



Согласно слухам, студия Rocksteady может работать над новой игрой о Бэтмене, однако непонятно, сможет ли современная команда создать продукт, сопоставимый с оригинальной трилогией Arkham.