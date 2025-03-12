Nintendo Sound Clock: Alarmo - будильник на праздник Mario Day с возможностью легкого ремонта

Это устройство может не только разбудить пользователя, но и сделать это в игривой форме, предлагая проснуться под персонажей из игр Nintendo, таких как Марио или Зелда. В процессе разборки стало очевидно, что Alarmo спроектирован так, чтобы его легко ремонтировать. Внутри будильника достаточно места между компонентами, что упрощает доступ к деталям, таким как 2,4-дюймовый LCD-экран и датчик Холла.

Особое внимание стоит уделить CMOS-аккумулятору (CR2032), который отвечает за память часов и хранение настроек - его можно легко заменить. Будильник использует радиолокационные технологии (24GHz mmWave), что позволяет управлять им бесконтактно и с помощью жестов. Для ремонта нужны инструменты для внешних треугольных винтов, что также не представляет особых сложностей.





Таким образом, Nintendo Sound Clock: Alarmo является не только забавным аксессуаром для поклонников Марио, но и устройством, которое с легкостью можно поддерживать в рабочем состоянии.