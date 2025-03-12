Эта инновационная система использует биоинтегрированный интерфейс, способный передавать информацию о вкусе беспроводным образом и воссоздавать его на языке с помощью специального гидрогеля.

Университет штата Огайо разработал новую технологию под названием e-Taste, которая позволяет пользователям ощутить вкус виртуальной еды. Система использовует биоинтегрированный интерфейс, который передает информацию о вкусе на язык пользователя, используя специальный гидрогель. Это открытие может привести к новым возможностям для погружения в видеоигры и виртуальную реальность, а также предоставить потенциал для использования в других областях.

Технология e-Taste состоит из трех ключевых компонентов: сенсорной платформы, беспроводной системы передачи данных и системы активации на языке. Основой этой технологии является гидрогель, который подается из резервуара с помощью миниатюрного насоса и передается по тонким каналам в мундштук. Это позволяет пользователям ощутить все пять основных вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький и умами. При этом электроника системы остается защищенной от слюны пользователя.

Технология e-Taste имеет большой потенциал для применения в игровой индустрии и развлекательных технологиях. Вмещая вкус в процесс игры или виртуальной реальности, она может усилить впечатление и улучшить погружение пользователей. По мнению разработчиков, эта технология также может найти применение в области обучения и развития чувственных навыков у людей с особыми потребностями.



