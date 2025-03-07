Отличия заключаются только в наличии яркой красной линии вокруг металлического корпуса

В сети появилась информация о предстоящей модели часов Casio G-Shock GMW-B5000D-1C. Новые часы будут отличаться от предыдущей модели GMW-B5000D-1 только наличием яркой красной линии вокруг металлического корпуса. Общий дизайн остается практически идентичным, что является отсылкой к оригинальному дизайну G-Shock. Эта информация была обнародована Geesgshock в Instagram.

GMW-B5000D-1C будет представлять новое поколение G-Shock часов GMW-B5000D-1, представленных в апреле 2018 года. Визуально новая модель ничем не отличается от предыдущей, за исключением красной линии, которая добавляет некоторую яркость и уникальность в общий дизайн. Позитивный дисплей также является частью этой новинки.



Несмотря на утечку рендера, пока еще нет подробной информации о характеристиках и функциях новой модели GMW-B5000D-1C. Однако вероятно, что она будет оснащена всеми основными функциональными возможностями, характерными для G-Shock часов, такими как устойчивость к воде и пыли, стократная прочность и т.д.



