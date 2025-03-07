Ноутбуки NVIDIA GeForce RTX 50 будут задержаны в связи с осторожностью поставщиков, чтобы не возникла проблема "missing ROP", подобная предыдущей

Ожидается, что ноутбуки NVIDIA GeForce RTX 50 будут задержаны в связи с возможными проблемами, связанными с отсутствием ROP (Graphics Render Output Units) в графических процессорах. Производители проявляют повышенную осторожность, чтобы избежать повторения таких проблем. NVIDIA также выразила осторожность при запуске ноутбуков RTX 50, чтобы предотвратить появление проблем с ROP.



Однако, в последующем обновлении NVIDIA подтвердила, что графические процессоры GeForce RTX 50 Laptop не затронуты проблемой отсутствия ROPs. Это значит, что ранее сообщение о задержке и потенциальном отзыве оказалось неточным, и не стоит ожидать серьезных проблем в производстве или послепродажном обслуживании.

В связи с этим, возникает вопрос: какие еще графические процессоры могут быть затронуты проблемой отсутствия ROPs? Однако представитель NVIDIA подтвердил, что никакие другие GPU для ноутбуков не имеют таких проблем, поэтому не стоит беспокоиться на этот счет.



На сегодняшний день, главной проблемой относительно продукции NVIDIA является доступность и послепродажное обслуживание. Если ранее была известна проблема с отсутствием ROPs в графических процессорах GeForce RTX, то теперь стоит обратить внимание на доступность и послепродажное обслуживание.