Это бесплатный ремастер оригинальной игры GTA Vice City, где все миссии, карта и контент были перенесены на движок RAGE.

Компания Rockstar Games объявила о выпуске HD Texture Pack для Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition. Это бесплатный ремастер популярной игры GTA, который привносит множество обновленных текстур в игровой мир. Обновление включает более 700 текстур и создает более реалистичную и детализированную графику, значительно превосходящую официальный ремастер от Take-Two.

GTA Vice City Nextgen Edition представляет усовершенствованную версию города и оружия из Definitive Edition. В игре будут доступны все автомобили из Xbox-версии оригинала, а также модели персонажей из той же версии. Однако, это неофициальное обновление не прошло без проблем. Корпорация Take-Two пыталась запретить его выпуск, но игра уже успела распространиться в сети и пользователи смогут легко найти и скачать ее. Обновление получило положительное отзывы от фанатов Vice City.