Карта также может быть модифицирована, чтобы приблизиться к уровню производительности NVIDIA GeForce RTX 4070.

Согласно свежей утечке от Moore's Law Is Dead (MLID), появилась информация о том, что видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT будет предлагать производительность, сопоставимую с NVIDIA GeForce RTX 4070, занимая промежуточную позицию между RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 XT. Утечка также указывает на возможное увеличение тактовой частоты, чтобы приблизить RX 9060 XT к уровню RTX 4070.

Проседающий интерес к видеокартам бюджетного класса привел к разработке RX 9060 XT и NVIDIA также готовит к выпуску карты RTX 5060/Ti. По утверждениям MLID, RX 9060 XT и RTX 4060 Ti будут оснащены памятью GDDR6 и GDDR7 объемом 12 ГБ и 8/16 ГБ соответственно. Ожидается, что выпуск RX 9060 XT состоится в апреле.

