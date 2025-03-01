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ddr22
NetEase Games объявила о начале кросс-платформенного тестирования Once Human
На данный момент Once Human доступна только на ПК, но в апреле 2025 года выйдут версии игры для Android и iOS, которые будут кросс-совместимыми.

Компания NetEase Games объявила о начале кросс-платформенного тестирования своей игры Once Human. В рамках тестирования будет протестирована функция кросс-платформенности между мобильными устройствами и ПК. Это расширит круг игроков, позволяя им взаимодействовать друг с другом и участвовать в сражениях в постапокалиптическом мире, населенном монстрами. В настоящее время игра доступна только на ПК, но в апреле 2025 года она будет выпущена на устройствах под управлением Android и iOS, и версии будут кросс-совместимыми.

Кросс-платформенное тестирование Once Human продлится до 30 марта. Участие в тестировании открыто для игроков из Европы, Японии и Северной Америки. Чтобы зарегистрироваться, игроки могут пройти опрос в игре или присоединиться через социальные сети. Количество мест для участия в тестировании ограничено.

Для участия в мобильном тестировании игры пользователи iOS должны пройти через TestFlight, а пользователи Android могут установить APK с официального сайта. Кросс-платформенный тест будет использовать текущее глобальное серверное окружение из PC-версии, поэтому игроки на ПК и мобильных устройствах будут иметь доступ к одним и тем же сценариям и возможностям.

#netease
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