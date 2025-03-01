Google совместно со Столичным транспортным управлением (MTA) в Нью-Йорке проводит эксперимент, где смартфоны Pixel используются для предотвращения проблем в вагонах метро. Этот подход позволяет не только сэкономить деньги, но и избежать потенциально опасных ситуаций. Технология, называемая TrackInspect, используется для тестирования смартфонов и обнаружения проблем в метро с помощью передовых внутренних датчиков устройств.Традиционно проверка вагонов метро и инфраструктуры осуществляется людьми, которые обходят 665 миль путей в Нью-Йорке и внимательно обнаруживают возможные проблемы, такие как сломанные рельсы или повреждения от воды. Также есть вагоны оснащенные датчиками, которые собирают и передают важные данные об инфраструктуре метро. Однако использование смартфонов Pixel может предложить более доступное решение для выполнения этих задач.
В ходе четырехмесячных испытаний было установлено, что смартфоны Pixel успешно справляются с задачами обнаружения проблем в вагонах метро. Они позволяют избежать необходимости установки более дорогостоящего оборудования. Таким образом, эти устройства могут стать альтернативой дорогостоящим сканерам, используемым для проверки состояния инфраструктуры метро.
Google совместно со Столичным транспортным управлением (MTA) в Нью-Йорке проводит эксперимент, где смартфоны Pixel используются для предотвращения проблем в вагонах метро. Этот подход позволяет не только сэкономить деньги, но и избежать потенциально опасных ситуаций. Технология, называемая TrackInspect, используется для тестирования смартфонов и обнаружения проблем в метро с помощью передовых внутренних датчиков устройств.Традиционно проверка вагонов метро и инфраструктуры осуществляется людьми, которые обходят 665 миль путей в Нью-Йорке и внимательно обнаруживают возможные проблемы, такие как сломанные рельсы или повреждения от воды. Также есть вагоны оснащенные датчиками, которые собирают и передают важные данные об инфраструктуре метро. Однако использование смартфонов Pixel может предложить более доступное решение для выполнения этих задач.