В течение четырех месяцев устройства использовали экспериментальную технологию TrackInspect, которая позволяет обнаруживать проблемы с помощью внутренних датчиков.

Google совместно со Столичным транспортным управлением (MTA) в Нью-Йорке проводит эксперимент, где смартфоны Pixel используются для предотвращения проблем в вагонах метро. Этот подход позволяет не только сэкономить деньги, но и избежать потенциально опасных ситуаций. Технология, называемая TrackInspect, используется для тестирования смартфонов и обнаружения проблем в метро с помощью передовых внутренних датчиков устройств. Традиционно проверка вагонов метро и инфраструктуры осуществляется людьми, которые обходят 665 миль путей в Нью-Йорке и внимательно обнаруживают возможные проблемы, такие как сломанные рельсы или повреждения от воды. Также есть вагоны оснащенные датчиками, которые собирают и передают важные данные об инфраструктуре метро. Однако использование смартфонов Pixel может предложить более доступное решение для выполнения этих задач.



В ходе четырехмесячных испытаний было установлено, что смартфоны Pixel успешно справляются с задачами обнаружения проблем в вагонах метро. Они позволяют избежать необходимости установки более дорогостоящего оборудования. Таким образом, эти устройства могут стать альтернативой дорогостоящим сканерам, используемым для проверки состояния инфраструктуры метро.