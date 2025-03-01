Разработчики отметили, что старались оптимизировать игру, чтобы она работала плавно даже на компьютерах с минимальными характеристиками.

Студия Hazelight Studios раскрыла требования для версии PC своей новой игры Split Fiction. Анонс с требованиями был опубликован на странице игры в Steam, где также было сообщено, что Split Fiction была протестирована на запуск на устройстве Steam Deck, а также поддерживает функции Steam Native.

Команда разработчиков утверждает, что они проделали большую работу по оптимизации игры, чтобы она запускалась плавно даже на слабых конфигурациях ПК. Они провели длительное тестирование производительности и совместимости, чтобы убедиться в стабильной работе игры на ПК с минимальными системными требованиями.

Кроме того, анонс сообщает, что Split Fiction будет поддерживать ультраширокие разрешения, включая 21:9 и 32:9.