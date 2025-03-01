В игровых тестах, проведенных компанией, Xiaomi 15 Ultra продемонстрировал качественные результаты, обеспечивая высокую частоту кадров 59,6 FPS и работая при температуре 40,6 градусов в разрешении 2K.

Недавно Xiaomi представила свою новую модель - Xiaomi 15 Ultra, и сразу же решила сравнить ее с топовой моделью Apple - iPhone 16 Pro Max. Основное преимущество Xiaomi 15 Ultra заключается в двухсторонней системе охлаждения Airfoil Annular Cold Pump, которая, по утверждению компании, обеспечивает более высокую частоту кадров (FPS) по сравнению с iPhone 16 Pro Max, а также на 6,6 градуса холоднее.

Xiaomi 15 Ultra использует двустороннюю систему охлаждения с кольцевой воздушной фольгой, которая помогает держать температуру под контролем и обеспечивать высокий средний FPS. Это охлаждение пришло на замену отсутствующей продуманной системе охлаждения в iPhone 16 Pro Max. Более того, новая система охлаждения позволяет Xiaomi 15 Ultra снимать видео без перегрева.

Согласно проведенным тестам, Xiaomi 15 Ultra опережает iPhone 16 Pro Max в играх. При разрешении 2K Xiaomi 15 Ultra демонстрирует частоту кадров в 59,6 FPS, работая при температуре 40,6 градусов.

