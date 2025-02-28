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ddr22
Galaxy Z Flip 7 будет иметь 3,6-дюймовый экран на крышке и 6,8-дюймовый внутренний экран
Утечка информации раскрывает некоторые детали о дизайне, камере и дисплее новой модели смартфона Galaxy Z Flip 7 от Samsung.

По последним утечкам, Samsung готовит новую модель смартфона Galaxy Z Flip 7, представление которого ожидается в июле этого года. Прошлогодние модели Z Flip 6 и Z Fold 6 не смогли удовлетворить ожидания пользователей, поэтому компания обещает внести значительные изменения в новые раскладушки. Утечка позволила получить первые подробные изображения Galaxy Z Flip 7, раскрывающие некоторые его характеристики.

Согласно утечкам, новая модель будет иметь увеличенные размеры экрана по сравнению с предшественником: 3,6-дюймовый экран крышки и 6,8-дюймовый внутренний дисплей. Дизайн устройства и его дисплей были доработаны, но эти изменения не являются революционными по сравнению с конкурентами, такими как Motorola Razr+. Тем не менее, ожидается, что Samsung модернизирует камеры новой модели.

Пока неясно, какой процессор будет использоваться в Galaxy Z Flip 7. Некоторые источники утверждают, что это будет Exynos 2500, в то время как другие говорят о возможном отказе от него из-за низкой производительности. Можно ожидать, что Samsung сохранит ценовую политику для новой модели.


#galaxy z flip 7
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