Утечка информации раскрывает некоторые детали о дизайне, камере и дисплее новой модели смартфона Galaxy Z Flip 7 от Samsung.

По последним утечкам, Samsung готовит новую модель смартфона Galaxy Z Flip 7, представление которого ожидается в июле этого года. Прошлогодние модели Z Flip 6 и Z Fold 6 не смогли удовлетворить ожидания пользователей, поэтому компания обещает внести значительные изменения в новые раскладушки. Утечка позволила получить первые подробные изображения Galaxy Z Flip 7, раскрывающие некоторые его характеристики.

Согласно утечкам, новая модель будет иметь увеличенные размеры экрана по сравнению с предшественником: 3,6-дюймовый экран крышки и 6,8-дюймовый внутренний дисплей. Дизайн устройства и его дисплей были доработаны, но эти изменения не являются революционными по сравнению с конкурентами, такими как Motorola Razr+. Тем не менее, ожидается, что Samsung модернизирует камеры новой модели.

Пока неясно, какой процессор будет использоваться в Galaxy Z Flip 7. Некоторые источники утверждают, что это будет Exynos 2500, в то время как другие говорят о возможном отказе от него из-за низкой производительности. Можно ожидать, что Samsung сохранит ценовую политику для новой модели.



