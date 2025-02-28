Гарнитура будет автономной и беспроводной, а ее ориентировочная цена составит $1200 за полный комплект.

Американская компания Valve Corporation готовится к выпуску новой гарнитуры виртуальной реальности под кодовым названием «Deckard». По данным утечки информации, Valve планирует выпустить эту автономную беспроводную VR-гарнитуру к концу 2025 года по ориентировочной цене $1200. Комплект будет включать некоторые собственные игры или демо-версии, готовые к использованию. Целью Valve является предоставление пользователям наилучших впечатлений от виртуальной реальности.

Это не первый шаг компании Valve в отрасли VR. Ранее они выпустили VR-гарнитуру «Index», но она не получила широкой популярности на рынке. Последние подробности о «Deckard» появились благодаря Гейбу Фолловеру, который утверждает, что системы для этой гарнитуры готовы.

Важным аспектом новой VR-гарнитуры от Valve является ее автономность и беспроводное подключение. Это означает, что пользователи смогут погрузиться в виртуальный мир без необходимости подключения к компьютеру или игровой консоли. Учитывая ориентировочную цену в $1200, можно ожидать высокого качества графики и реалистичности.

