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ddr22
Ноутбуки XMG NEO 16 2025 теперь доступны для предварительной продажи
Ранее были анонсированы модели с процессорами Intel Arrow Lake, но теперь добавлены варианты с процессорами AMD Ryzen 9000/X3D

Компания XMG объявила о начале предварительных продаж ноутбуков линейки NEO 16 2025, которая предназначена для геймеров и создателей контента. Изначально эти ноутбуки планировались с мобильными процессорами Intel Arrow Lake, но теперь также доступны варианты с процессорами AMD Ryzen 9000/X3D.

Для предварительной продажи доступны модели E25 (с процессором Intel) и A25 (с процессором AMD), которые могут оснащаться графическими процессорами RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti, до 96 ГБ оперативной памяти, до двух SSD-накопителей объемом до 8 ТБ и до 16-дюймового дисплея Mini LED с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 300 Гц.
Ранее в этом году компания XMG / Schenker представила на выставке CES 2025 линейку ноутбуков NEO 16 2025 с процессорами Intel Core Ultra 9 275HX. Некоторые из этих моделей уже доступны для предварительной продажи, а теперь XMG добавила в линейку NEO 16 2025 также варианты с процессорами AMD, включая мощный Ryzen 9 9955HX3D.
Линейка NEO 16 E25 оснащена процессорами Intel Core Ultra 9 275HX с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, а модели NEO 16 A25 предлагают процессоры Ryzen 9 9955HX или 9955HX3D с 16 ядрами Zen 5 и 32 потоками.
В качестве графических процессоров XMG предлагает модели с 12 ГБ VRAM и 140 Вт TGP, а также модели с 16 ГБ VRAM и 24 ГБ VRAM, оба с TGP 175 Вт.

#xmg
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