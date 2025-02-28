Этот новый комплект предлагает два варианта отделки, включая Legendary Collector's Edition.

Китайское технологическое предприятие Xiaomi представило обновленный Photography Kit, улучшенный комплект для фотографии, к выходу нового смартфона Xiaomi 15 Ultra. Этот новый аксессуар предлагается в двух вариантах отделки и имеет ряд улучшений и новых особенностей. Новый Photography Kit предлагает более модульный и настраиваемый дизайн по сравнению с предыдущей версией, предназначенной для смартфона Xiaomi 14 Ultra. Он включает съемную ручку для пальцев и сменную кнопку спуска затвора, обеспечивая возможность настройки устройства под пользователя. Кроме того, Xiaomi выпустила коллекционное издание с названием Legendary Collector's Edition, которое включает базовые функции обычной версии. Важным улучшением является увеличение емкости аккумулятора Photography Kit с 1800 мАч до 2000 мАч. Это позволяет увеличить общую емкость аккумулятора смартфона Xiaomi 15 Ultra до 8000 мАч.

Однако, кроме визуальных и функциональных улучшений, новый Photography Kit также предлагает некоторые скрытые функции, которые пока что неизвестны. Новый аксессуар является частью расширенной экосистемы Xiaomi.

