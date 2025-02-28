Китайское технологическое предприятие Xiaomi представило обновленный Photography Kit, улучшенный комплект для фотографии, к выходу нового смартфона Xiaomi 15 Ultra. Этот новый аксессуар предлагается в двух вариантах отделки и имеет ряд улучшений и новых особенностей.Новый Photography Kit предлагает более модульный и настраиваемый дизайн по сравнению с предыдущей версией, предназначенной для смартфона Xiaomi 14 Ultra. Он включает съемную ручку для пальцев и сменную кнопку спуска затвора, обеспечивая возможность настройки устройства под пользователя. Кроме того, Xiaomi выпустила коллекционное издание с названием Legendary Collector's Edition, которое включает базовые функции обычной версии.Важным улучшением является увеличение емкости аккумулятора Photography Kit с 1800 мАч до 2000 мАч. Это позволяет увеличить общую емкость аккумулятора смартфона Xiaomi 15 Ultra до 8000 мАч.
Однако, кроме визуальных и функциональных улучшений, новый Photography Kit также предлагает некоторые скрытые функции, которые пока что неизвестны. Новый аксессуар является частью расширенной экосистемы Xiaomi.
Китайское технологическое предприятие Xiaomi представило обновленный Photography Kit, улучшенный комплект для фотографии, к выходу нового смартфона Xiaomi 15 Ultra. Этот новый аксессуар предлагается в двух вариантах отделки и имеет ряд улучшений и новых особенностей.Новый Photography Kit предлагает более модульный и настраиваемый дизайн по сравнению с предыдущей версией, предназначенной для смартфона Xiaomi 14 Ultra. Он включает съемную ручку для пальцев и сменную кнопку спуска затвора, обеспечивая возможность настройки устройства под пользователя. Кроме того, Xiaomi выпустила коллекционное издание с названием Legendary Collector's Edition, которое включает базовые функции обычной версии.Важным улучшением является увеличение емкости аккумулятора Photography Kit с 1800 мАч до 2000 мАч. Это позволяет увеличить общую емкость аккумулятора смартфона Xiaomi 15 Ultra до 8000 мАч.