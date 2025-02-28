Этот дизайн камеры ожидается также в будущих моделях серии Galaxy A, таких как Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56

Samsung представила новую модель, Galaxy M16 5G, которая является первым примером нового дизайна камеры, разработанного в стиле Xperia. Новый дизайн должен появиться также в других моделях Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Вместе с этим, Samsung планирует анонсировать эти новые модели в ближайшем будущем.

Galaxy M16 5G оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и батареей емкостью 5 000 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон имеет 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080p, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Особенностью новой модели является дизайн камеры, который выполнен в стиле Sony Xperia. Основная камера имеет разрешение 50 МП, апертуру f/1.8. Также имеется макро-камера с разрешением 2 МП, сверхширокоугольная камера с разрешением 5 МП и фронтальная камера с разрешением 13 МП.

