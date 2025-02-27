Компания готовится выпустить новое обновление драйвера, которое предполагается, что устранит проблему для некоторых пользователей.

Компания NVIDIA работает над устранением проблем, связанных с "черным экраном", которые возникают на графических процессорах серии GeForce RTX 50. Компания планирует выпустить обновление драйвера, которое поможет устранить эту проблему для некоторых пользователей.

Пользователь Reddit сообщил, что получил обновление BIOS для своего графического процессора MSI Gaming Trio RTX 5090, которое не только устранило проблему с "черным экраном", но и улучшило производительность.

Представитель NVIDIA подтвердил, что обновление VBIOS является частью решения проблемы с "черным экраном", но оно не применимо ко всем пользователям. Проблема "черного экрана" у графических процессоров NVIDIA RTX 50, по сообщениям, может быть связана с встроенным драйвером или соединением PCIe. Компания планирует выпустить новый драйвер GPU в конце недели, который, предположительно, устранит все проблемы.



