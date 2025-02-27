На сайте PassMark был опубликован первый образец мобильного графического процессора Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop. Несмотря на впечатляющий общий результат, в тесте GPU Compute RTX 5090 Laptop показал производительность, сравнимую с RTX 4060 Laptop. Возможно, это связано с проблемами поддержки программного обеспечения. Однако, несмотря на это, RTX 5090 Laptop оказался самым мощным мобильным GPU на сайте.

RTX 5090 Laptop планируется использовать в ноутбуках, таких как Razer Blade 16 и Razer Blade 18. Это сигнализирует о том, что эти ноутбуки будут обладать высокой производительностью и отличными игровыми возможностями благодаря новому графическому процессору.

Кроме того, на сайте были опубликованы обзоры других ноутбуков. Один из них - Honor MagicBook Art 14 Snapdragon, который оснащен ярким OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и весит всего 1 кг. Он получил высокую оценку в обзоре, что подтверждает его хорошую производительность и впечатляющие характеристики.

Кроме того, обзор HP EliteBook X G1a 14 AI показал, что это мощный бизнес-ноутбук, оснащенный процессором AMD Ryzen AI 9 HX, который обеспечивает высокую производительность. Также был опубликован обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition, который представляет собой противостояние MacBook Air. Он получил высокую оценку за свою сбалансированность и отсутствие TrackPoint.



Краткий обзор Thermal Master T2 Max показал, что это универсальный и компактный ноутбук, который предлагает хорошую производительность. Он может быть привлекателен для широкого спектра пользователей, и его высокие оценки свидетельствуют о его качестве и эффективности.



