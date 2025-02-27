Компания Xming выпустила новую версию проектора New V1
Компания Xming представила новую версию проектора New V1, который скоро будет выпущен на китайском рынке. Этот проектор является обновленной версией предыдущей модели, выпущенной в 2023 году, но имеет некоторые улучшения. Один из ключевых апгрейдов - это более высокая пиковая яркость, что позволяет проектору проецировать более яркие и четкие изображения. Он также обладает собственным разрешением 1080p, что гарантирует высокое качество изображения. Кроме того, проектор New V1 оснащен двумя встроенными динамиками Dolby Audio.
Одна из его ключевых особенностей - это компактный и легкий дизайн, что делает его удобным в использовании в различных помещениях. Кроме того, он поддерживает разные источники входного сигнала, включая HDMI и USB.
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