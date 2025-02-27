Компания Xming представила новую версию проектора New V1, который скоро будет выпущен на китайском рынке. Этот проектор является обновленной версией предыдущей модели, выпущенной в 2023 году, но имеет некоторые улучшения. Один из ключевых апгрейдов - это более высокая пиковая яркость, что позволяет проектору проецировать более яркие и четкие изображения. Он также обладает собственным разрешением 1080p, что гарантирует высокое качество изображения. Кроме того, проектор New V1 оснащен двумя встроенными динамиками Dolby Audio.

Одна из его ключевых особенностей - это компактный и легкий дизайн, что делает его удобным в использовании в различных помещениях. Кроме того, он поддерживает разные источники входного сигнала, включая HDMI и USB.