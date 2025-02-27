Камера обладает новым сенсором разрешением 44,3 МП, которое в режиме High-Res Mode может быть увеличено до 177 МП.

Panasonic представляет новую камеру Lumix S1RII, которую они характеризуют как самую мощную и гибкую полнокадровую беззеркальную камеру на рынке. Она оснащена возможностью записи видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду и имеет расширенный динамический диапазон. Камера также поддерживает вертикальное видео высокого разрешения и обладает улучшенным фазовым гибридным автофокусом (AF).

Lumix S1RII оснащена новым сенсором BSI CMOS с разрешением 44,3 МП, но включает режим High-Res Mode, который позволяет увеличить разрешение до примерно 177 МП для получения детализированных изображений.



В S1RII применен новый фазовый гибридный автофокус, который использует искусственный интеллект для отслеживания объектов, связанных с человеком. Также значительно улучшено распознавание глаз и лиц. Камера оснащена системой стабилизации изображения внутри корпуса (IBIS) с компенсацией выдержки и электронной стабилизацией изображения (EIS), которые помогают сохранить стабильность изображений.



