Была представлена информация о предстоящих проектах студии.

DC Studios ведет переговоры с двумя известными студиями - Rocksteady и NetherRealm, о создании новых видеоигр по вселенной DC. Обычно игры не рассматриваются во время подобных встреч, однако после назначения Джеймса Ганна соруководителем DC Studios, было принято решение включить игры во вселенную DC.

Встреча представителей DC Studios с руководителем подразделения WB Games Джей Би Перреттом, а затем с командами NetherRealm и Rocksteady, была подтверждена Джеймсом Ганном. Их цель - разработка проектов, основанных на персонажах и историях, которые интересны обеим сторонам.



Дизайн проектов находится на "ранних стадиях", но Ганн уже поделился некоторыми деталями о возможных сюжетах игр и общих темах, которые могут быть воплощены. Он также отметил, что необходимо подождать, чтобы увидеть первые намеки на будущие игры по вселенной DCU.



Это новое сотрудничество между DC Studios, Rocksteady и NetherRealm вызывает большой интерес у фанатов, так как обе студии известны своими качественными работами в жанре супергеройских игр. Rocksteady известны своими играми "Batman: Arkham", а NetherRealm - серией игр "Injustice" и "Mortal Kombat".