Корпус камеры выполнен из алюминия.

Компания Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF. Камера оснащена 24,6-мегапиксельной матрицей и предлагает гибридный автофокус и возможность съемки видео в разрешении 6К.

Дизайн Sigma BF тщательно продуман и минималистичен. Корпус изготовлен из единого блока алюминия, что делает его особенно прочным и привлекательным внешне. Управляющие элементы камеры сведены к минимуму и включают лишь один диск управления и три тактильных кнопки на задней панели, а также спуск затвора на верхней панели. Дисплей с разрешением 2,1 мегапикселя по умолчанию отображает только живое изображение, а на небольшом монохромном мониторе состояния, пользователь может видеть выбранное значение таких параметров, как выдержка.



Несмотря на простоту дизайна, Sigma BF обладает современными функциями. Камера использует 35-миллиметровую матрицу с гибридной системой автофокусировки, которая предлагает как контрастный, так и фазовый автофокус с отслеживанием человека и животных даже в темных условиях освещения до -5 EV. Диапазон ISO составляет от 6 до 102400, что позволяет получать качественные изображения в разных условиях освещения.