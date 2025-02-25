Пока мало известно о самой мыши, поскольку она все еще находится в процессе разработки и не имеет окончательного названия.

Компания Angry Miao призывает пользователей поддержать их новую разработку - беспроводную игровую мышь, которая обещает иметь неограниченное время автономной работы. Кампания проводится на платформе Kickstarter, где бэкерам предлагается внести взнос в размере 151 доллара и получить устройство по самой низкой цене. Однако, поскольку продукт является незаконченным, точные подробности о его функциях пока неизвестны.

Основная особенность этой мыши заключается в ее способности работать без подзарядки. Пока неясно, как именно эта функция была реализована, но предполагается, что компания получила патент на новую технологию. Судя по всему, мышь способна преобразовывать кинетическую энергию в электрическую и хранить ее в аккумуляторе. Хотя существуют риски, связанные с участием в краудфандинговом проекте, Angry Miao уже имеет репутацию, продав несколько других продуктов и поэтому шанс обмана крайне маловероятен. Кроме того, компания уже имеет опыт в разработке и выпуске игровых устройств, поэтому возможно, что их новая мышь будет иметь высокое качество и функциональность.

