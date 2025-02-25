Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Ayaneo представила новый игровой портативный компьютер Ayaneo Classic
Устройство будет конкурировать с уже существующими игровыми портативными устройствами на базе Android, такими как Anbernic RG28XX.

Компания Ayaneo анонсировала свой новый игровой портативный компьютер под названием Ayaneo Classic, который будет конкурировать с предыдущей моделью Anbernic RG28XX. Ayaneo Classic, представлено в силуэте, похожем на модель Pocket Micro, с фронтальными динамиками и рядными кнопками.
В отличие от Pocket Micro, Ayaneo Classic предлагает более простую альтернативу без силлохейтов для джойстиков. Вместо этого, Ayaneo Classic представляет собой компактную и эргономичную консоль с клавишами ABXY и d-pad. Пока нет информации о наличии джойстиков, возможно, они будут исключены из нового устройства.
Предыдущие модели Ayaneo, такие как Pocket S и Pocket Micro, были обновлены с добавлением новых цветовых решений. Хотя пока нет информации о технических характеристиках Ayaneo Classic, ожидается, что устройство будет оснащено достаточно мощными компонентами для игр, чтобы конкурировать с другими игровыми портативными устройствами на базе Android.

#ayaneo classic
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
30
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
21
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
Учёные обнаружили, что некоторые предметы 3000-летнего клада изготовлены из метеоритного железа
+
Оптические диски Fluo-ray позволят хранить до 10 ТБ информации по себестоимости всего в 1$
4
В Gmail планируют отказаться от аутентификации по SMS сообщениям в пользу одноразовых QR-кодов
+
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
2
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
12
PS5 Pro стартовала в США хуже, чем PS4 Pro, но приносит Sony больше денег
+
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
2
Microsoft показала переделанное меню «Пуск» в Windows 11 с автогруппировкой программ
1
The Elder Scrolls VI будет происходить в Хаммерфелле и Хай Роке с 12-13 крупными городами
+
Xiaomi представила первый ноутбук с искусственным интеллектом
1

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
17
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
23
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
5
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
11
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
33
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
23
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
9

Сейчас обсуждают

такой т0
08:05
на вукраине
Зеленский не признаёт никаких долгов перед Соединёнными Штатами
Gleb GT
08:00
Мм... Да... Важные моменты перечислили. Получается... Баланс экологичности и экономичности приятнее соблюдать, тоже, на чужой территории, получается. По крайней мере, пока не взлетят цены на данное с...
Путин: Российские специалисты до сих пор не могут организовать добычу лития в РФ
Gleb GT
07:56
Если правильно понимаю, мировая промышленность скоро может, вообще, на натрий (Sodium) или иной, не только щелочной, металл/материал катода перейти. Получится как с нефтью или лошадями — только прогн...
Путин: Российские специалисты до сих пор не могут организовать добычу лития в РФ
Dark_Cloud
07:44
Лица поменявших 4080s на это недоразумение представили?
GeForce RTX 5080 с недостающим количеством блоков растеризации теряет до 12% производительности
Вася Кукушкин
07:42
Больше всего удивляют идиоты, которые, не уважая себя, берут это всё недоделанное железо, при этом расхваливая Nvidia. Что то с людьми происходит, это похоже на массовую шизофрению. Хуанг кончено конч...
Пользователи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 сообщают о массовых проблемах со стабильностью
4erT
07:32
На Госуслугах записаться можно будет?
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
Dark_Cloud
07:28
"Мы думали, это бесплатно" - просто нет слов, тотальный инфантилизм, допустимый разве что в детском саду, но не при управлении государством. Какой вам суверенитет при таких раскладах. СССР расплачивал...
Bloomberg: рубль вырос по отношению к доллару на фоне резкого изменения политики США в отношении РФ
Roditch
07:23
nVidia для создания искусственного дефицита достаточно разместить меньший объём заказа, что само по себе снизит издержки и создаст дефицит чипов. Производство чипов делается на контрактной основе, есл...
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
BruteForce
07:05
Если Чумба прочитает эту новость, его удар хватит.
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
Ренбокот
07:05
Потому что автор балабол
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем