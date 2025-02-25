Устройство будет конкурировать с уже существующими игровыми портативными устройствами на базе Android, такими как Anbernic RG28XX.

Компания Ayaneo анонсировала свой новый игровой портативный компьютер под названием Ayaneo Classic, который будет конкурировать с предыдущей моделью Anbernic RG28XX. Ayaneo Classic, представлено в силуэте, похожем на модель Pocket Micro, с фронтальными динамиками и рядными кнопками.

В отличие от Pocket Micro, Ayaneo Classic предлагает более простую альтернативу без силлохейтов для джойстиков. Вместо этого, Ayaneo Classic представляет собой компактную и эргономичную консоль с клавишами ABXY и d-pad. Пока нет информации о наличии джойстиков, возможно, они будут исключены из нового устройства.

Предыдущие модели Ayaneo, такие как Pocket S и Pocket Micro, были обновлены с добавлением новых цветовых решений. Хотя пока нет информации о технических характеристиках Ayaneo Classic, ожидается, что устройство будет оснащено достаточно мощными компонентами для игр, чтобы конкурировать с другими игровыми портативными устройствами на базе Android.