Переключатели Lekker L60 V2, использованные ранее компанией, имели колебания штока и мутный звук, что вызвало недовольство игрового сообщества.

Компания Wooting, известная своими игровыми клавиатурами с эффектом Холла, представила новые переключатели TTC. В результате обратной связи от пользователей, переключатели Lekker V2 стали известны своим колебанием штока и неочевидным звуком. В ответ на критику, компания Wooting представила три новых варианта переключателей: TTC x Wooting KOM RGB, TTC KOM, и Geon Raw HE.

Переключатели TTC x Wooting KOM RGB обеспечивают лучшую стабильность по сравнению с KOM POM, но при этом имеют более резкий и громкий звук. Они имеют прозрачный корпус, который позволяет светодиодам RGB на клавиатурах Wooting 80HE и 60HE светить ярче. Переключатели Geon Raw HE обладают уникальным звуковым профилем, благодаря которому получается более глубокий sound, чем у других переключателей.

Все новые переключатели также доступны для покупки вместе с модульными наборами клавиатур Wooting. Также стоит отметить, что переключатели Geon Raw HE 50 совместимы с наборами пружин Wooting Spring Packs, которые позволяют настраивать силу срабатывания переключателей. Цены на переключатели HE следующие:

-TTC x Wooting KOM RGB - $59.99 за 70 штук

-TTC KOM - $59.99 за 70 штук

-Geon Raw HE 50 - $29.99 за 70 штук