Этот вариант отличается от стандартной модели как внешне, так и внутренне.

Компания Nubia анонсировала специальное издание своего игрового смартфона RedMagic 10 Pro, названное Golden Saga Limited Edition. Данная версия будет доступна в ограниченном количестве и ранее была представлена только на китайском рынке. Однако теперь этот особый вариант смартфона стал доступен для покупки в Европе и Северной Америке.

RedMagic 10 Pro Golden Saga Edition отличается от стандартной модели не только внешним видом, но и внутренними характеристиками. Задняя панель телефона покрыта сапфировым стеклом. Батарея смартфона обернута углеродным волокном, что обеспечивает лучшее охлаждение. Кроме того, телефон имеет золотую отделку вокруг кнопки питания, рамки вокруг вентилятора охлаждения и логотипа RedMagic внизу.

RedMagic 10 Pro Golden Saga Edition оснащен воздушным каналом из серебристого сплава и позолоченными ребрами VC, которые помогают эффективно отводить тепло. Рамка телефона теперь имеет зеркальное глянцевое покрытие, дополняя премиальный образ.

В отличие от стандартной версии, RedMagic 10 Pro Golden Saga Edition предлагает самую высокую конфигурацию, включающую 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных. В комплект поставки входят также специальные аксессуары, такие как позолоченный SIM-инструмент, позолоченный адаптер, вентилятор охлаждения VC Cooler 5 Pro, специальный корпус с матовой отделкой, дополнительный кабель USB-C и коллекционная карта.