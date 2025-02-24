Этот DLP-проектор работает до 30 000 часов.

Компания BenQ представила свой новый лазерный проектор LK835ST, разработанный специально для использования в бизнесе. Этот проектор имеет короткий угол обзора и может адаптироваться к плоским или изогнутым поверхностям.

LK835ST использует технологию DLP с лазерным источником света, обеспечивая яркость до 4 000 люмен и имеет экономичный режим работы до 30 000 часов. Двигатель проектора имеет класс защиты IP5X, что повышает его пылезащищенность и продлевает срок службы. Проектор имеет коэффициент отражения от 0,69 до 0,83, а максимальный рекомендуемый размер изображения составляет 150 дюймов. BenQ утверждает, что модель LK835ST покрывает 95% цветовой гаммы Rec.709 и предлагает различные цветовые режимы, включая 3D, Game, Golf и HDR10.

Данный проектор оборудован многочисленными функциями для улучшения качества изображения, включая моторизованный 1,2-кратный зум, автоматическую коррекцию 2D трапецеидальных искажений, автоматическую подгонку экрана и быструю фокусировку. Кроме того, BenQ предоставляет инструмент для настройки баланса белого, который помогает сглаживать края изображения при использовании нескольких проекторов.

Для расширения возможностей проектора, покупатели могут приобрести Wi-Fi донгл BenQ, позволяющий подключать мобильные устройства по беспроводной сети. Устройство оснащено двумя портами HDMI (2.0b/HDCP 2.2), USB-C и USB-A, а также встроенным динамиком мощностью 10 Вт. Ожидается, что BenQ LK835ST поступит в продажу в марте 2022 года по цене 1 899 долларов США или 2 699 евро (примерно 2 540 фунтов стерлингов).