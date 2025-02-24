Новый фаблет также будет иметь форм-фактор, похожий на Galaxy Z Fold Special Edition прошлого года, что позволит ему быть более тонким и приблизиться к конкурентам, таким как Oppo, Honor и Huawei

Согласно полученной информации от PandaFlashPro, Samsung планирует представить Galaxy Z Fold7, который будет отличаться от предыдущей модели Galaxy Z Fold6. Один из ключевых аспектов этого устройства - использование полноценного чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, что делает его одним из немногих устройств на рынке с такой мощной платформой. В сравнении с новым Find N5, который использует 7-ядерный вариант Qualcomm, Galaxy Z Fold7 может предложить улучшенную производительность.

Специалисты и обозреватели отмечают, что Galaxy Z Fold7 может быть тоньше своего предшественника, Galaxy Z Fold6, который был предложен по цене 1549 долларов на Amazon. Однако, для достижения более тонкого профиля Samsung может использовать форм-фактор прошлогодней модели Galaxy Z Fold Special Edition.