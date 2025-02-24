С релизом игры 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, игроки смогут исследовать историю о двух писательницах, Мио и Зои, которые оказываются в ловушке собственных фантастических и фэнтезийных историй.

Компания Hazelight Studios анонсировала, что их новая приключенческая игра Split Fiction будет поддерживать кроссплей на всех платформах. Это означает, что игроки с разных игровых консолей смогут играть вместе. Split Fiction, как и предыдущие игры от Hazelight, предназначена только для кооперативного прохождения. Однако в этой игре появилась новая функция - Friend's Pass, которая позволяет даже игрокам без собственной копии игры испытать ее пробную версию. Если оба игрока загрузят Friend's Pass, они смогут пригласить друг друга для совместного прохождения начальных уровней игры. Если игра понравится, один из игроков может приобрести полную версию игры за 49,99 доллара, которая выйдет 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam, Epic Games Store и приложение EA.

Split Fiction - это новый проект от Йозефа Фареса и его команды, создателей популярной игры It Takes Two, которая получила несколько наград "Игра года". В Split Fiction игрокам предстоит играть за двух персонажей - Мио и Зои. Они оба являются писательницами, но пишут в разных жанрах - фантастику и фэнтези соответственно. Однако они оказываются запертыми в своих собственных историях, когда их творческие идеи пытаются похитить. Спасаясь и полагаясь друг на друга, они будут преодолевать трудности и исследовать разные миры фантазии и фэнтези в удивительной истории о дружбе.