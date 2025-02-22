Патч 1.0.14.17737 для ПК включает экспериментальный метод выборки высокого разрешения NXSR, который можно включить в настройках графики.

Компания Game Science выпустила новое обновление для игры Black Myth Wukong, которое включает исправление ошибок, добавление экспериментальной функции на ПК и улучшение производительности на PlayStation 5. Обновление имеет номер 1.0.14.17737 и занимает около 1,9 ГБ на ПК. Чтобы установить обновление, необходимо иметь 4,5 ГБ свободного места для временных файлов. Основной упор в данном обновлении был сделан на исправление ошибок, связанных с боссами, уровнями и главными героями игры. Кроме того, на ПК был внедрен новый экспериментальный метод сэмплирования Super Resolution Sampling под названием NXSR, который можно включить в настройках графики.

Для PlayStation 5 также были внесены улучшения производительности в новом обновлении. Графика в режиме качества была оптимизирована и исправлена проблема с размытыми эффектами искажения, вызванными Super Resolution. Более подробную информацию об изменениях и улучшениях, которые внесло обновление, можно найти на соответствующей платформе.