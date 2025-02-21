Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Продажам Huawei Mate XT могут помешать отсутствие сервисов Google Play и цена в $3660
Компания Huawei анонсировала запуск своего первого смартфона с тройным раскладыванием, Mate XT, в нескольких странах.

Компания Huawei объявила о запуске своего первого коммерчески доступного смартфона с тройным раскладыванием Mate XT, в нескольких странах. Однако, высокая цена устройства (€3499 или $3660) делает его доступным только для очень ограниченного числа потребителей. Но, даже если найдутся пользователи, способные себе позволить такую покупку, Huawei все равно столкнется с препятствием в виде отсутствия сервисов Google Play.
В HarmonyOS NEXT отсутствуют предустановленные сервисы Google Play, которые являются неотъемлемой частью множества Android-смартфонов.

#huawei mate xt
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
5
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
6
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
2
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Китайский производитель Cuktech представил свой новый пауэрбанк 15 Ultra емкостью 20 000 мАч
+
Mozilla продлила до сентября 2025 года поддержку Firefox 115 ESR для Windows 7 и 8.1
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
1
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
2
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
7
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
485
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
14
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

Антон Бракоренко
04:59
Ого! Что, правда что-ли? Вот это новость... Капитан ясен-х*й....
Продажам Huawei Mate XT могут помешать отсутствие сервисов Google Play и цена в $3660
Андрей Иванов
04:47
ноутбук?
На Kickstarter представлен проект Bapaco, объединяющий клавиатуру, мини-ПК и сверхширокий экран
VRoman
04:43
Т.е. представили планшет с очень толстой клавиатурой и очень узким экраном?
На Kickstarter представлен проект Bapaco, объединяющий клавиатуру, мини-ПК и сверхширокий экран
ebatorуа
04:29
Massgrave предоставила новый инструмент для бессрочной активации Windows и Microsoft Office
Антон Тутынин
04:20
МПа/м3/кг что за единица измерений такая интересная?
ИИ изобретает новый материал, твердый как металл и легкий как пластик
Евгений А
04:09
Данный тип ПВО с умными снарядами давно используется не только в США но и в Европе. Маленько мы опоздали. Да и стоимость снарядов очень высока. Так что наврятли такие ПВО будут использоваться в достат...
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
Александр Еремеев
04:06
1050ti максимум. ИмХО
Китайские видеокарты MTT S80 получили до 120% прироста FPS в играх
Антон Тутынин
04:04
"это позволит установить на российском рынке цену нового Tenet вдвое ниже" 🤣🤣🤣
В России появится новый автобренд «Tenet»
ebatorуа
04:02
В Польше хотят купить Гавайи и создать Гавайское воеводство. на полном серьёзе.
Fakt: На Польшу вторые сутки подряд падают из космоса объекты, похожие на остатки ракеты Falcon 9
Эдуард Лесной-Банков
03:56
Без пайки. Дядя ты дуак
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем