Компания Huawei анонсировала запуск своего первого смартфона с тройным раскладыванием, Mate XT, в нескольких странах.

Компания Huawei объявила о запуске своего первого коммерчески доступного смартфона с тройным раскладыванием Mate XT, в нескольких странах. Однако, высокая цена устройства (€3499 или $3660) делает его доступным только для очень ограниченного числа потребителей. Но, даже если найдутся пользователи, способные себе позволить такую покупку, Huawei все равно столкнется с препятствием в виде отсутствия сервисов Google Play.

В HarmonyOS NEXT отсутствуют предустановленные сервисы Google Play, которые являются неотъемлемой частью множества Android-смартфонов.