Эти модели сохраняют ретро-эстетику и премиальный стиль, характерный для классических часов Casio.

Японская компания Casio представляет новые ритро-часы серии Vintage A1100GV, доступные в серебристом и золотистом исполнении. Эти модели сочетают в себе современные функции и классический дизайн, присущий историческим моделям Casio.

A1100GV-8 в серебристом цвете и A1100GV-9 в золотом выполнении являются утонченными версиями классических часов CasioTron 52QS-14B из серии Vintage. Выделяющимся элементом новых моделей является цельнометаллическая окантовка циферблата, придающая им элегантный и премиальный вид. Корпус и браслет также выполнены из матового металла.

Ожидается, что эти часы будут оснащены базовыми цифровыми функциями, такими как секундомер, будильник, индикатор даты и светодиодная подсветка. Водонепроницаемость моделей составит около 30 метров, позволяя носить часы в повседневной жизни без ограничений.