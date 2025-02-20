Ранее бренд OnePlus запустил Ace 5, смартфон с емкостью 6000 мАч, который популяризировал технологию кремний-углеродных аккумуляторов.

Oppo Find X10 Ultra планирует представить смартфон с огромным аккумулятором емкостью 8000 мАч. Компания OnePlus, материнская компания Oppo, уже сделала прорыв в области разработки смартфонных аккумуляторов повышенной емкости с помощью технологии кремний-углерода (SiC). Их последний модель Ace 5 имел емкость 6000 мАч, но благодаря инновационной технологии SiC, емкость аккумуляторов в следующих моделях будет увеличиваться до 7000 мАч и, возможно, даже до 7500 мАч к концу года.

Однако Oppo сделала еще большой прорыв, представив прототип аккумулятора с 15% содержанием кремния, в сравнении с 6% в модели Ace 5. Благодаря этому, Oppo готовит к выпуску следующую модель Find X10 Ultra с емкостью 8000 мАч. Флагман серии Find X9 (или X10) сможет поддерживать 80-ваттную проводную зарядку SuperVOOC от модели X8 Pro. Однако, пока что остается неизвестным, сможет ли Find X10 Ultra также поддерживать 50-ваттную магнитную беспроводную зарядку AirVOOC от Oppo.