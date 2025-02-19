Тест показал, что S25 Ultra опередил iPhone в задачах с высокой нагрузкой на процессор, таких как редактирование изображений и экспорт видео, а также в играх.

В последних тестах скорости работы приложений в реальных условиях, Samsung S25 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy показал лучшую производительность по сравнению с iPhone 16 Pro Max, оснащенным процессором A18 Pro. Оба устройства являются флагманами своих брендов и обладают высокой производительностью, однако в данном тесте S25 Ultra опередил iPhone 16 Pro Max на 15 секунд. Это вызвало некоторое удивление, учитывая, что в прошлом году iPhone 15 Pro Max опережал S24 Ultra всего на одну секунду.

В задачах, требующих высокой процессорной нагрузки, таких как редактирование изображений и экспорт видео, S25 Ultra справился лучше. Также в играх S25 Ultra показал себя быстрее или так же быстро, чем iPhone 16 Pro Max. Этот тест подтверждает, что SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy, в сочетании с камерой охлаждения, дал Samsung Galaxy S25 Ultra значительное преимущество в производительности по сравнению с iPhone 16 Pro Max.

Однако, во втором раунде теста, который проверял системы управления памятью, iPhone 16 Pro Max с 8 ГБ памяти сумел обойти S25 Ultra с 12 ГБ памяти с минимальным отрывом в 1 секунду. Таким образом, оба устройства проявили высокую производительность, но в разных аспектах.