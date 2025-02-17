Ожидается, что производительность RTX 5070 Ti будет в два раза выше, чем у предыдущей модели RTX 4070 Ti, благодаря улучшениям и поддержке технологии DLSS 4.

Утечка информации о производительности графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti произошла в базе данных бенчмарка Geekbench OpenCL. В тесте он показал более высокую производительность, чем предыдущая модель RTX 4080 SUPER и почти наравне с ожидаемой моделью RTX 5080. Официальная информация о производительности RTX 5070 Ti от NVIDIA пока не была представлена, но предполагается, что она будет иметь 20% повышение производительности по сравнению с моделью RTX 4070 Ti в растеризованных играх и играх с трассировкой лучей. Также заявляется двукратное увеличение производительности с поддержкой технологии DLSS 4 MFG.

В утечке представлены результаты тестов производительности RTX 5070 Ti, где он набрал 248 739 баллов, что означает, что он быстрее на 1% по сравнению с RTX 4080 SUPER и на 3% по сравнению с RTX 4080. RTX 5080 также всего на 4% быстрее. Таким образом, RTX 5070 Ti показывает конкурентоспособную игровую производительность и будет продаваться по цене в 749 долларов США, что является привлекательным предложением для геймеров. Видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR7.

Процессор RTX 5070 Ti имеет 8960 ядер CUDA и тактовую частоту 2,45 ГГц. Ожидается, что он обеспечит двукратное повышение производительности по сравнению с RTX 4070 Ti, а также хорошую поддержку технологии DLSS 4.