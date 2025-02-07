Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal Version, отличаются наличием тепловизионной камеры.

Компания Ulefone, известная своими прочными смартфонами, представила две новые модели - Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal Version. Основное отличие между ними состоит в наличии тепловизионной камеры у последней. Этот сенсор позволяет обнаруживать диких животных в темное время суток и выполнять другие практические задачи, такие как проверка теплоизоляции домов.

Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal Version рекламируются как самые прочные смартфоны всех времен. Предыдущая модель Armor 27T Pro уже показала себя неплохо в тестировании прошлого года, поэтому будет интересно увидеть, насколько эти новые модели справятся с повышенными требованиями.



Оба новых смартфона имеют крупные размеры, но это типично для прочных устройств. Один из них работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечивает высокую производительность благодаря четырем ядрам. Однако, помимо этой информации, подробности о технических характеристиках пока не сообщаются.



Ulefone Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal Version станут доступны для покупки в ближайшее время.