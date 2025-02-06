Выход чипа на рынок может вызвать реакцию розничной торговли и повлиять на доходы NVIDIA.

Китайский технологический гигант Huawei готовит к выпуску новый чип искусственного интеллекта Ascend 910C, который, по слухам, может вызвать серьезную конкуренцию для американской компании NVIDIA и их флагманского чипа H100.

В последнее время Китай делает значительные шаги в области искусственного интеллекта, и новый чип Huawei может стать новым прорывом в аппаратном обеспечении ИИ. Ascend 910C, по утверждениям, обладает высокой производительностью и некоторыми преимуществами по сравнению с H100 от NVIDIA. Он основан на 7-нм техпроцессе и содержит 53 миллиарда транзисторов. Компания также обеспечивает поддержку моделей ИИ DeepSeek и кросс-совместимость с CUDA от NVIDIA, что делает его привлекательным для разработчиков.

Вполне возможно, что Ascend 910C будет представлен вместе с ключевым докладом NVIDIA на конференции GTC 2025. Успешный выход Huawei на рынок может вызвать реакцию розничной торговли и повлиять на доходы NVIDIA.