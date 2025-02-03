Всего за один день игра с открытым миром Marvel получила более полутора тысяч отзывов, причем только 55% из них были положительными.

PC-версия игры Marvel's Spider-Man 2, разработанная Insomniac Games и Nixxes Software, получила негативные отзывы от игроков. Игра изначально была выпущена на PlayStation 5 в октябре 2023 года, а затем стала доступна на ПК 30 января. Несмотря на то, что игра находится в топ-чартах Steam и Epic Games Store, отзывы игроков указывают на наличие серьезных технических проблем.

За один день Marvel's Spider-Man 2 получила более полутора тысяч отзывов, причем только 55% из них были положительными. В сравнении с PS5-версией, получившей высокие оценки на Metacritic, отзывы о PC-версии были разочаровывающими. Основные претензии к игре связаны с серьезными техническими недостатками.

Многие игроки сообщают о сбоях и зависаниях игры на высокопроизводительных компьютерах через каждые 5-10 минут. Пользователи также обращают внимание на проблемы с графикой, вызванные использованием DLSS, такие как мерцание теней и волос. Кроме того, трассировка лучей создает значительную нагрузку на графический процессор, в результате чего на даже на самых мощных видеокартах, например RTX 4090, наблюдается сильное падение кадров в секунду (FPS). Время загрузки также оказалось неожиданно долгим, даже на быстрых NVMe SSD.