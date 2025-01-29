В последнее десятилетие PC-игры доминировали на основных рынках, о чем говорится в новом отчете Epyllion.

По данным нового отчета Epyllion, игры на ПК в последнее десятилетие принесли значительно больший доход, чем игры на консольных платформах. Это является неожиданным результатом, учитывая, что традиционно рынки видеоигр всегда отдавали предпочтение консолям. Однако, ПК-игры смогли составить огромную конкуренцию и даже превзойти доходы от игр на консолях.

Доля доходов от потребителей компьютерных игр за последние годы выросла на 20%, в то время как доходы от консолей остаются на одном уровне. Поэтому можно сделать вывод о том, что обе платформы вызывают интерес у игроков. При этом, доходы от игр на ПК за последнее десятилетие выросли на 220% по сравнению с доходами от игр на консолях. Эти цифры являются поразительными и указывают на то, что ПК-игры получили сильный импульс и обрели большую популярность.

Epyllion объясняет рост популярности платформы ПК ее «комплексными преимуществами» перед консольной платформой и более интерактивной средой. Одно из преимуществ ПК — это обратная совместимость, то есть возможность запуска старых игр на новых компьютерах. Это позволяет игрокам получать доступ к обширной библиотеке игр, включая те, которые вышли много лет назад.