Пластиковый суперконденсатор бьет рекорды по емкости и сроку службы.

Исследователи из Калифорнийского университета разработали пластиковый суперконденсатор, который устанавливает новые рекорды по емкости и сроку службы. Основа этого суперконденсатора состоит из полимера углеводородных колец, известного как PEDOT. Однако, проводимость и емкость PEDOT ограничены из-за маленькой площади его поверхности. Для решения этой проблемы, ученые модифицировали структуру PEDOT, добавив углеродные нанотрубки и графен. Таким образом, доступная площадь поверхности была значительно увеличена, что привело к увеличению емкости до 4600 миллифарад на квадратный сантиметр.

Основное преимущество пластикового суперконденсатора заключается в его долговечности. После 70 000 циклов зарядки, суперконденсатор все еще сохраняет 70% своей первоначальной емкости. В общей сложности, он может пройти почти 100 000 циклов зарядки. Это значительно превышает показатели классического PEDOT. Кроме того, суперконденсатор обладает высокой мощностью зарядки и разрядки, так как не требует химических процессов для хранения энергии.



Другим важным преимуществом пластикового суперконденсатора является его возможность использования в электросетях для накопления и быстрой высвобождения избыточной энергии. За счет этого, он может легко интегрироваться в существующую инфраструктуру и оказывать прямое воздействие на накопление энергии.