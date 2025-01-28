Montage Technology, китайская компания, специализирующаяся на разработке полупроводниковых устройств, объявила об успешном выпуске чипсетов 2-го поколения MRCD и MDB.

Китайская компания Montage Technology анонсировала свои чипы второго поколения MRCD и MDB, предназначенные для улучшения производительности модулей памяти DDR5 MRDIMM.

MRCD и MDB - это ключевые компоненты MRDIMM модулей памяти, представленные Montage Technology. Новые чипы успешно прошли тестирование с ведущими производителями памяти. Предназначенные для DDR5 MRDIMM модулей, эти новые чипы поддерживают передачу данных со скоростью до 12800 МТ/с.

MRDIMM технология стала одним из ключевых решений, особенно учитывая рост числа ядер в серверных процессорах. MRCD и MDB чипы являются основой для работы MRDIMM модулей, использующих буферную архитектуру «1+10», где одна микросхема MRCD сочетается с десятью микросхемами MDB. Микросхема MRCD выполняет буферизацию и повторную передачу адреса, а микросхемы MDB являются основными элементами хранения данных.