Он использовал память V-Color Xfinity на материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE.

Оверклокер Hicookie установил новый мировой рекорд скорости разгона памяти DDR5, достигнув скорости более 12700 MT/s на платформе Intel Z890 с использованием памяти V-Color Xfinity. Hicookie использовал охлаждение жидким азотом и материнскую плату Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE для достижения этого результата. Это превзошло предыдущий рекорд разгона памяти G.Skill Trident Z5, который составлял 12698 MT/s.

Материнская плата Z890 AORUS Tachyon ICE от Gigabyte изначально создавалась для оверклокеров и она обеспечивает передовые возможности разгона благодаря своему полностью цифровому дизайну питания и инструментам для разгона. Gigabyte гордится результатами разгона на своей материнской плате и называет ее "исключительной для энтузиастов оверклокинга". Задержки памяти также возросли, но это не помешало достижению скорости более 12700 MT/s при настройках CL 68-127-127-254.

Hicookie, как энтузиаст разгона, также установил три новых мировых рекорда в 3DMark CPU Profile 1T/2T/8T со скоростью памяти 12726 MT/s.