Компания Corning подтверждает, что стекло Gorilla Armor 2 отличается от традиционного стекла благодаря специальному процессу термической обработки, который придает материалу более прочные и прозрачные свойства.

Компания Corning раскрыла подробности об инновационной технологии Gorilla Armor 2 Glass Ceramic, которая была впервые представлена в новом топовом смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra. Это стекло отличается от привычного традиционного стекла благодаря специальному процессу термической обработки, который создает кристаллическую структуру и улучшает механические, оптические и тепловые свойства материала. Такое стекло является более прозрачным, прочным и устойчивым к царапинам, чем конкурирующие покрытия. В лабораторных испытаниях Gorilla Armor 2 показало четыре раза большую устойчивость к царапинам по сравнению с литий-алюмосиликатными покрытиями.

Corning также отметила преимущества антибликового покрытия Gorilla Armor 2. В сравнении с Ceramic Shield от Apple, Gorilla Armor 2 имеет совершенствованную антибликовую обработку поверхности, что позволяет улучшить оптические свойства и повысить устойчивость к царапинам.