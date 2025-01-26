Похоже, что Camon 40 Premier (также известный как Tecno CM8) унаследовал перископический зум-объектив от предыдущей модели.

Новая информация о серии Camon 40 указывает на то, что Tecno решила отказаться от выступающей камеры, которую можно было видеть у предыдущих моделей OnePlus 13. Вместо этого производитель выбрал дизайн, похожий на Oppo Find X8 Pro. У смартфона есть одна круглая камера, расположенная посередине верхней части задней панели. Внутри нее находятся четыре объектива, включая квадратный.

Похоже, что Camon 40 Premier (также известный как Tecno CM8) унаследовал перископический зум-объектив от предыдущей модели. В версии 30 Premier предлагался 60-кратный зум, однако это цифровое увеличение, а не оптическое. Пока неизвестно, улучшат ли камеру в новом устройстве.

Зато точно известно, что Camon 40 Premier будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, ожидается, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт, что ставит его в один ряд с другими устройствами в этом ценовом диапазоне (за исключением Realme 14 Pro+).

На данный момент никаких изменений в батарее нового телефона не предвидится. Тем временем, Tecno CM6 (или 40 4G) получил сертификат в Таиланде и вскоре может появиться на рынке.