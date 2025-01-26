Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Tecno Camon 40 Premier 5G получит перископический зум-объектив.
Похоже, что Camon 40 Premier (также известный как Tecno CM8) унаследовал перископический зум-объектив от предыдущей модели.

Новая информация о серии Camon 40 указывает на то, что Tecno решила отказаться от выступающей камеры, которую можно было видеть у предыдущих моделей OnePlus 13. Вместо этого производитель выбрал дизайн, похожий на Oppo Find X8 Pro. У смартфона есть одна круглая камера, расположенная посередине верхней части задней панели. Внутри нее находятся четыре объектива, включая квадратный.

Похоже, что Camon 40 Premier (также известный как Tecno CM8) унаследовал перископический зум-объектив от предыдущей модели. В версии 30 Premier предлагался 60-кратный зум, однако это цифровое увеличение, а не оптическое. Пока неизвестно, улучшат ли камеру в новом устройстве.

Зато точно известно, что Camon 40 Premier будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, ожидается, что телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт, что ставит его в один ряд с другими устройствами в этом ценовом диапазоне (за исключением Realme 14 Pro+).

На данный момент никаких изменений в батарее нового телефона не предвидится. Тем временем, Tecno CM6 (или 40 4G) получил сертификат в Таиланде и вскоре может появиться на рынке.

#tecno camon 40 premier 5g
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
5
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
17
Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
3
Искусственный интеллект Gemini и ChatGPT появился на Android
4
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
6
Новая технология Массачусетского института позволяет получать аммиак из скважин под землёй
+
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
3
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
2
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
36
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
8
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
14
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
6
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
1
AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 25.1.1 без статуса WHQL с поддержкой двух новых игр
+
Концерн «Калашников» представит новый пулемет РПЛ-7 с калибром 7,62 мм на выставке IDEX-2025
1
Noctua предложила замерзающим европейцам использовать свои вентиляторы для повышения эффективности систем отопления
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
19
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
9
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
91
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
19
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
10
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
9
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

Такой то
07:55
анна костенко
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
Alex_Ts
07:54
В статье написано, что первый glide на voodoo 1 был слабо зависим от ЦП. Но я помню иначе, у меня он был на Pentium 100 pro. Carmageddon 2 тогда только вышел и в software он не тормозил, а на glide - ...
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Максим Беляков
07:43
Вроде жить будет, но температурки стрёмные, у меня на 6900xt в стоке хот спот тоже за 90 переваливает, но я её андервольтнул и скинул 100 мегагерц, теперь не выше 80, а производительность не упала + к...
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
Юрий Белов
07:42
А почему нет? Понятно, что переходить с 4090 на 5090 глупо, но с менее мощных видеокарт это имеет смысл (когда есть выбор взять либо старый топ, либо новый, ответ какой лучше за тот же прайс очевиден)
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
NelEvg
07:38
Для борьбы с пиратами пойдет)
Эсминец USS Lyndon B. Johnson класса Zumwalt ВМС США вооружат гиперзвуковыми ракетами
Eugmented
07:05
справа от экрана список же. или я чего-то не понимаю
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
Денис Попов
06:45
с напольным это хорошо работает, но кулер от ПК едва ли с этим нормально справится
Noctua предлагает европейцам использовать кулеры ПК для улучшения отопления помещений
VRoman
06:39
Будешь долго смеяться, но в Калифорнии год назад ввели закон, что никто не имеет права задержать человека свиснувшего товар менее чем на $500. Другими словами воровство там теперь узаконили... Шуму в ...
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
VRoman
06:38
На камерах слежения обычно не видно экрана и неясно зачислился ли товар при сканировании. Есть конечно магазины, где проверяется вес вашей корзинки против веса оплаченных товаров. Вот это уже сложнее ...
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
Garthar
06:33
Что значит может? Не может - точно запечет
Компания Noctua сообщает об успешном применении активной вентиляции радиаторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем