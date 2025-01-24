Всего будет создано 100 экземпляров этого специального выпуска.

Компания Leica собирается выпустить ограниченную серию камеры Leica M11, посвященную 100-летию первой 35-мм камеры Leica. По последним сообщениям LeicaRumors, эта специальная версия будет ограничена всего 100 экземплярами. Камера, созданная на основе черной глянцевой модели Leica M11, будет иметь надпись Dubai UAE на верхней панели и серебристые кнопки и циферблаты вместо черных. Каждый экземпляр будет иметь уникальный серийный номер, который будет выгравирован на горячем башмаке.

Технические характеристики ограниченной серии Leica M11, по информации LeicaRumors, будут идентичны обычной черной глянцевой модели, которая уже присутствует на рынке.

Помимо этого выпуска, планируются также отдельные специальные версии для китайского и американского рынков. Предполагается, что это будет первая из нескольких ограниченных серий, запланированных на 2025 год.



