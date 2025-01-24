Очередная утечка информации связанная с моделью Redmi K90 Pro появилась в сети. Источником утечки стал авторитетный твиттер-аккаунт Digital Chat Station. Хотя в сообщении не указывается точное название телефона, некоторые комментарии указывают на то, что это может быть Redmi K90 Pro.

Согласно утечке, этот телефон будет оснащен перископическим телеобъективом с разрешением 50 мегапикселей. Также сообщается, что у него будет плоский дисплей с разрешением 2K, как и его предшественник K80 Pro. Но самая интересная деталь касается процессора - предполагается, что Redmi K90 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite 2.

Это соответствует стратегии Redmi использовать самые новые чипы на своих устройствах. Пока на рынке нету подтвержденных данных о характеристиках Snapdragon 8 Elite 2, но уже можно предположить, что он будет значительно улучшен по сравнению с предыдущей версией.

