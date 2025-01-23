На китайских рынках появилась новая афера связанная с продажей поддельных процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D. Поскольку данный процессор пользуется большим спросом, частные лица начали использовать ситуацию в своих интересах, продавая поддельные процессоры. Они привлекают покупателей различными печатными платами, которые имитируют оригинальные продукты. Это особенно актуально для новичков, которые могут быть обмануты дешевыми розничными объявлениями.

Такие подделки уже не новость на рынке и часто возникают, когда популярная модель пользуется спросом. Изначально продавцы притворяются официальными дилерами и предлагают товары по привлекательной цене. Однако, после покупки, покупатели осознают, что полученный товар совсем не соответствует заявленному. Были замечены случаи, когда процессоры AMD вскрывались и заменялись покупателями. Подделки становятся все более сложными и обнаружить поддельный товар становится все труднее. Покупателям и дилерам следует быть внимательными. В случае возврата или неисправности процессоров следует тщательно проверить наличие отклонений между крышкой процессора и печатной платой и немедленно сообщить в полицию, чтобы избежать потерь.

В данном конкретном случае получили жалобу на неисправный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D. В ходе осмотра было установлено, что процессор был перепакован и ключевые детали на IHS были подделаны. Таким образом, покупатель обнаружил, что полученный продукт отличается от заявленного оригинала. Вероятно, такие случаи становятся все более распространенными в Китае.

